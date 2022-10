Russell baalt van waardeloos weekend: "Blij dat we de issues hadden opgelost"

George Russell kende een waardeloos weekend in Singapore. De Brit had veel moeite in de vrije trainingen en kende en zeer tegenvallende kwalificatie. Mercedes besloot Russell te voorzien van een nieuwe Power Unit waardoor hij vanuit de pitlane moest starten. Na een slechte race kwam hij als veertiende en laatste op de streep.

Russell kon zich in Singapore op geen enkel moment in de echte strijd voor de punten mengen. Russell was uiteindelijk de eerste coureur die wisselde naar de slicks. Het was een dappere gok en het leek goed uit te pakken. Door een touché met Mick Schumacher viel hij echter ver terug omdat hij een lekke band had opgelopen.

Slicks

De getalenteerde Brit baalde na afloop als een stekker. Russell kwam als laatste over de streep en eindigde voor de tweede keer in 2022 niet in de top vijf. In een persbericht van zijn team spreekt hij zich uit: "We namen een risico door te wisselen naar de slicks. Het kon goed uitpakken met de Safety Car maar toen had ik dat incident met Mick. Ik weet niet echt wat er gebeurde, we moeten dat bespreken."

Remmen

Russell zocht na afloop van de Grand Prix naar positieve punten. De Brit was dan ook trots op zijn team en is van mening dat Mercedes de nodige progressie boekte: "Ik baal dat we geen punten hebben gescoord dit weekend. Maar daarnaast ben ik ook blij dat we de issues met de remmen uit de derde vrije training hebben opgelost. Dat zorgde ervoor dat we ons vertrouwen weer terug hebben gevonden."