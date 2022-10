Hamilton baalt na race vol fouten: "Die dingen gebeuren"

Lewis Hamilton was één van de hoofdrolspelers in de spectaculaire Grand Prix van Singapore. De Britse Mercedes-coureur begon de race op de derde plaats maar hij kwam slechts als negende over de streep. Hamilton ging meerdere keren de fout in en baalde na afloop als een stekker.

De zevenvoudig wereldkampioen duelleerde lang met de concurrentie van Ferrari. Hij werd echter veroordeeld tot een inhaalrace nadat hij, net als veel andere coureurs, de fout in ging. De Brit schoot rechtdoor, raakte de muur en moest een nieuwe voorvleugel gaan halen. In de absolute slotfase ging hij nog een keer de fout in en verspeelde hij meerdere posities.

Remfout

De Britse coureur was na afloop vanzelfsprekend niet geheel tevreden met zijn resultaat. Hamilton meldde zich al balend voor de microfoons van Sky Sports: "Ik denk dat we best goed begonnen aan ons weekend. Ik had echt heel erg veel pech op het einde. Ik probeerde een lastige inhaalactie uit te voeren. Die remfout in bocht zeven, arghh die dingen gebeuren. Je hart zakt dan eventjes en daarna moet je terugkomen en het nog een keer proberen."

Sainz

Hamilton denkt niet dat hij zonder zijn fouten op het podium had kunnen eindigen. De Britse coureur is van mening dat hij Carlos Sainz niet had kunnen inhalen: "Ik denk het niet. Ik zou dan een undercut moeten uitvoeren. Het zou dan een loterij worden van wie er als eerste naar de slicks zou gaan. Ik hoopte daarop en ik werkte daar naar toe. Maar ik belandde buiten het window toen ik mijn remfout maakte."