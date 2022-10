Wat gebeurt er als Max Verstappen boos is?

Max Verstappen had gisteren een grote kans om de pole position te pakken voor de Grand Prix van Singapore. Dat liep echter volledig anders, daar hij in zijn laatste rondje vlak voor de ingang van de pitstraat, door engineer Gianpiero Lambiase naar binnen werd geroepen.

Een woedende Verstappen was te horen over de boordradio: "What the fuck? What the fuck?! What the fuck are you guys saying? Unbelievable man. I don't get it, what the fuck is this all about?"

Red Bull krijgt de schuld

We kennen Verstappen als iemand die open, eerlijk en direct voor de camera verschijnt. Vooral zijn directheid zorgt ervoor dat hij veel fans heeft omdat hij, net als vader Jos Verstappen, zegt waar het op staat.

Bij Viaplay was de Nederlander dan ook niet te spreken en begon met het interview: "Helemaal kut". Het stoom kwam uit zijn oren, en met enige terughoudendheid liet de coureur van Red Bull Racing wel merken dat hij het onbegrijpelijk vond dat zijn team deze fout heeft gemaakt: "Je weet dat je 6 ronden wilt rijden, dus ik snap niet waarom er voor 5 ronden brandstof in de auto wordt gedaan."

Horner geeft andere versie

Het laatste woord over de situatie van gisteren is zeker nog niet gesproken. Red Bull-teambaas Christian Horner gaf bij Sky Sports een iets andere versie: "We hadden uitgerekend dat hij 5 ronden zou rijden, maar de tijden waren sneller dan we hadden verwacht en daarom kon Max 6 ronden rijden."

Is er miscommunicatie of probeert Horner zijn teamleden te beschermen en de rust te bewaren? Feit is dat de laatste twee ronden die Verstappen reed (waarvan de laatste werd afgebroken door het team) allebei een pole position op hadden kunnen leveren.

Stoom afblazen in hotel

Verstappen was dermate boos en van zijn stuk dat hij volgens berichten de briefing met het team na de kwalificatie niet heeft meegemaakt omdat hij direct naar zijn hotel was vertrokken om af te koelen. Dat is iets wat niet veel vaker is voorgekomen in zijn carrière. Dat het menens is voor de Nederland is hiermee wel duidelijk.

Verstappen boos op zijn best

De vraag, hoe gaat Max in de auto hierop reageren, krijgen we vanmiddag antwoord op. We hebben Verstappen wel vaker boos gezien, en dat resulteerde meestal in briljante races en zeer goede resultaten die niemand had verwacht. Dat was vooral als, in zijn ogen, hem onrecht werd aangedaan door de FIA of een gevecht met een rivaal op de baan tot een hoogtepunt kwam.

Vader Jos heeft ook al eens gezegd: "Als hij boos is kun je hem beter even laten. Vaak is hij ook daarna op zijn best." Verstappen is vaak scherp, rigide en snel als hij in deze toestand zich terug moet vechten naar de positie waar hij zou moeten staan.

De omstandigheden tijdens de race zullen zeker van invloed zijn, zoals het weer en eventuele safety cars. Hoewel Verstappen de verwachtingen gisteren temperde door te zeggen dat dit circuit Red Bull nooit echt heeft gelegen en je moeilijk in kunt halen, zal het niet onverwachts zijn als de Nederlander zonder al te veel moeite richting het podium rijdt.