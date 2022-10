Max Verstappen was bezig met een sublieme kwalificatieronde om pole te pakken. De Nederlander was bijna bij de start/finish-streep tot dat zijn team hem noodgedwongen naar binnen riep.

Charles Leclerc stond op dat moment op pole, maar de Red Bull-coureur was sneller. Verstappen was in de een na laatste bocht en het team maakte een call: "Max Box Box, Max Box Box." De 25-jarige Nederlander reageerde furieus: "What the fuck are you trying to say?" Hieronder de beelden:

Te weinig brandstof

Bij ViaPlay werd er al voorspeld dat er te weinig brandstof in de auto zat. Bij SkySports werd dit zojuist door Red Bull Racing bevestigd.