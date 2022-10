Leclerc houdt zich niet bezig met uitstellen titelfeest Verstappen

In theorie kan Max Verstappen vandaag wereldkampioen worden in Singapore. De Nederlander moet dan vandaag winnen terwijl zijn concurrenten Charles Leclerc en Sergio Perez dat enorm tegenvallend moeten presteren. Het wordt een lastige opdracht voor Verstappen. Leclerc is er in ieder geval niet opgebrand om het titelfeestje uit te stellen.

De Monegaskische Ferrari-coureur start de race vandaag vanaf de pole position. Verstappens teamgenoot Sergio Perez start naast Leclerc op de tweede plaats. Verstappen zelf kende gisteren een enorm tegenvallende kwalificatie waarin hij dankzij een blunder van zijn team zijn snelle rondjes moest afbreken. Hij start vanmiddag dan ook op de enorm tegenvallende achtste plaats.

Leclerc kan het titelfeestje van Verstappen vandaag dus gaan verprutsen. De Monegask maakt zich echter niet druk om dat gegeven. Op de persconferentie voor de top drie van de kwalificatie wordt hij gevraagd of hij ermee bezig is: "Nee, niet echt. Het is voor mij belangrijk om zoveel mogelijk races te winnen tot het einde van het seizoen. Realistisch gezien is het een kwestie van tijd voordat Max de titel pakt. We focussen ons op onszelf en we proberen deze laatste paar races zo goed mogelijk te presteren. Dat is voor mij belangrijk en de rest boeit mij niet."