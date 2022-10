Alonso kan vandaag magisch wereldrecord verbreken

Fernando Alonso gaat vandaag waarschijnlijk een absurd Formule 1-record verbreken. Als de ervaren Spanjaard vanmiddag gewoon van start gaat heeft hij al een nieuw wereldrecord te pakken. Alonso staat immers aan de vooravond van zijn 350ste Grand Prix, het is een bijzonder record voor de Alpine-coureur.

Alonso verbreekt dan namelijk het record van de coureur met de meeste Grand Prix-starts ooit. De Spanjaard deelt dat record tot nu toe met Kimi Räikkönen. Als hij vanmiddag start is het record dus van hem. Hij zal het aantal voorlopig nog wel eventjes blijven aanscherpen want hij tekende eerder dit jaar een meerderjarig contract bij Aston Martin. Alonso start zijn record Grand Prix overigens vanaf de kansrijke 5de plek.

350th Grand Prix coming up



Qualifies P5



Refuses to elaborate



Just @alo_oficial things 💪#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/MxHXKzTwAh