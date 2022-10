Woedende Verstappen slaat debrief over na mislukte kwalificatie

Max Verstappen kende een teleurstellende kwalificatie in Singapore. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan in theorie wereldkampioen worden maar de achtste plaats in de kwalificatie zorgt voor een haast onmogelijke opgave. Verstappen maakte zelf geen fout, zijn team ging echter volledig de mist in.

Verstappen moest in de slotfase van de derde kwalificatiesessie twee snelle rondjes afbreken. Vooral de reden van die tweede ronde was redelijk opvallend te noemen. Red Bull had namelijk een rekenfout gemaakt met de brandstof waardoor hij naar binnen moest komen om diskwalificatie te ontlopen. Volgens De Telegraaf was Verstappen zo boos dat hij het circuit als snel verliet en de debrief oversloeg.