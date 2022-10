Horner baalt van 'miscalculatie': "Max was 2,5 seconde sneller"

Max Verstappen leek in Singapore een gooi te kunnen doen naar de pole position. De Nederlander was zeer snel onder weg en noteerde tijden die vergelijkbaar waren met die van polesitter Charles Leclerc. Verstappen moest echter naar binnen komen omdat er anders te weinig brandstof in zijn wagen zat.

De Nederlandse wereldkampioenschapsleider reageerde furieus over de boordradio. De regie moest veel scheldwoorden wegpiepen en Verstappen start morgen slechts als achtste. De teleurstelling was groot en het lijkt voor Verstappen een haast onmogelijke missie om morgen al de wereldtitel veilig te stellen. Bij Red Bull baalde men tevens van het teleurstellende resultaat.

Miscalculatie

De tweede tijd van Sergio Perez was voor Red Bull slechts een doekje voor het bloeden. De Oostenrijkse renstal baalde en teambaas Christian Horner sprak zich uit bij Viaplay: "Het heeft te maken met een miscalculatie van onze kant. We hadden brandstof voor vijf rondjes in onze auto. Maar omdat het circuit zo snel opdroogde kregen we een extra rondje. Max stond er geweldig voor maar het is van cruciaal belang om na afloop een benzinemonster te kunnen overhandigen."

Frustrerend

Horner baalde van het feit dat hij zijn manschappen de opdracht moest geven om Verstappen naar binnen te roepen. Toch is de Brit nog redelijk hoopvol: "Het was de hardste call ter wereld. We wisten dat hij tweeënhalve seconden sneller was dan zijn eigen snelste tijd. Op het moment dat je het monster niet kunt inleveren moet je vanuit de pits starten. Dit is frustrerend. Maar de snelheid was geweldig en Sergio leverde een geweldige performance. Hij kwam twee honderdsten tekort voor de pole dus dat zat dicht bij elkaar."