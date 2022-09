Leclerc baalt van problemen: "Dat moeten we inhalen"

Het team van Ferrari kende een redelijke eerste dag in Singapore. In de tweede vrije training reed Carlos Sainz de snelste tijd en werd de tweede tijd een prooi voor Charles Leclerc. De Monegask had ondanks de tweede tijd een zeer tegenvallende vrijdag en daar is hij na afloop dan ook duidelijk over.

Al vroeg in de eerste vrije training ging het mis voor Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur klaagde al vroeg in de sessie over remproblemen. Hij moest de pitlane opzoeken en verloor daar zeer veel kostbare minuten. In de tweede vrije training reed Leclerc slechts veertien rondjes en ook dat kwam weer door problemen. De Monegask kon pas zeer laat instappen omdat Ferrari nog problemen moest verhelpen.

Performance

Na afloop van de sessie overheerste er dan ook twijfel bij Leclerc. De Monegask baalde van de gemiste minuten maar putte ook hoop uit de snelle tijden. Tegenover de internationale media was hij duidelijk: "Als je het over performance hebt was het een positieve dag. Als je het over rijtijd hebt, dan was het een enorm moeilijke dag voor ons. We hadden nogal wat problemen en we konden maar weinig meters maken. Dus we moeten dat inhalen in VT3."

Geen zorgen

Leclerc heeft zijn zinnen nog steeds gezet op de pole position in Singapore. Aangezien de Grand Prix wordt verreden op een stratencircuit heeft Leclerc een achterstand: "Het is nooit ideaal om niet zoveel baantijd te hebben op een stratencircuit. Hoe meer rondjes je rijdt, hoe sneller je wordt. Maar ik maak mij geen grote zorgen. Ik weet zeker dat we een normale sessie kunnen draaien in VT3 en dat we kunnen inhalen wat we vandaag verloren."