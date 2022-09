Woedende Wolff eist reactie van de FIA na mogelijke overschrijding budgetcap Red Bull

Er is in Singapore veel te doen omtrent het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft afgelopen jaar mogelijk de budgetcap-regels overschreden. Red Bull zelf is zich van geen kwaad bewust en vertrouwt volledig op de FIA. Bij de concurrentie is men des duivels, dat geldt ook voor Toto Wolff.

In de ochtend kwamen La Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport met het opvallende nieuws naar buiten. Meerdere teams zouden de budgetcap hebben overschreden. Naast Red Bull werd ook het team van Aston Martin genoemd. De Oostenrijkse renstal lijkt zich geen zorgen te maken maar de huidige concurrentie en de concurrentie van vorig seizoen zijn woest.

2022 & 2023

Red Bull vocht vorig seizoen een stevig titelduel uit met Mercedes. Bij de Duitse renstal reageert men des duivels op het nieuws. Bij de Italiaanse tak van Sky Sports spreekt Mercedes-teambaas Toto Wolff zich uit: "Het gaat niet om alleen 2021, het gaat ook om 2022 en 2023. Het gaat over miljoenen en het verschil tussen winnen en verliezen. Ten tweede hebben wij ook vertrouwen in de transparantie en het leiderschap van de FIA."

Grijs gebied

Wolff legt zijn vertrouwen in de handen van de FIA. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes denkt dat men bij de autosportfederatie weet wat ze aan het doen zijn: "We moeten begrijpen wat er is gebeurd. De FIA beschikt over een aantal zeer goede accountants en er zullen dan ook maar weinig grijze gebieden zijn. Maar er is zeker weten geen grijs gebied wat bestaat uit miljoenen dollars!"

Leiderschap

Wolff wil dat de FIA laat zien dat men in staat is om de regels op te volgen. De Mercedes-teambaas wil dat er snel actie wordt ondernomen en dat spreekt hij op overduidelijke wijze uit: "Ook al draait het maar om vijf miljoen. Als Ferrari en wij dat zouden weten, zonder dat we er een grote straf voor ontvangen, dan zouden wij dat ook doen. Nu verwachten we leiderschap en transparantie van de FIA. Daarna zullen we gaan zien wat de consequenties zijn."