Perez kijkt naar Mercedes: "Denk dat ze erg sterk zijn of juist zwak"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een uitmuntend seizoen. Dit weekend in Singapore zijn ze dan ook wederom de grote favorieten voor de zege. De Oostenrijkse renstal blijft wel in de achteruitkijkspiegel kijken. Sergio Perez wil dan ook niet op de zaakjes vooruit lopen en hij kijkt naar de concurrentie.

Red Bull is bezig met een zeer sterk seizoen en moest dit seizoen alleen een enkele keer de zege laten aan Ferrari. De Italiaanse renstal was regelmatig even snel als Red Bull maar mislukte strategieën en betrouwbaarheidsproblemen zorgden voor een grote achterstand. Inmiddels gaat het weer wat beter met Ferrari en ziet men hen weer als een grote concurrent.

Ferrari

Red Bull-coureur Sergio Perez houdt tevens zeer veel rekening met Ferrari in de straten van Singapore. De Mexicaan denkt dat het een grote strijd gaat worden. In Singapore sprak hij zich erover uit in gesprek met de internationale media: "In Monza waren ze al dichtbij en ik verwacht dat Ferrari hier in Singapore weer heel erg sterk zal zijn. Ze waren al erg sterk op de stratencircuits dus ik verwacht dat ze hier weer snel zullen zijn."

Maar Perez staart zich niet blind op Ferrari. De ervaren Mexicaan denkt namelijk ook dat Red Bull moet letten op Mercedes. Mercedes is bezig met een lastig seizoen maar verwacht veel van de nachtrace in Singapore. De Duitse renstal kan volgens Perez gevaarlijk worden: "Ze deden zeker mee in de laatste races. Bij Mercedes denk ik dat ze heel erg sterk zijn of juist zwak. Als ze sterk zijn, dan kunnen ze met ons en Ferrari meestrijden. "