'Ferrari en Mercedes woedend na budgetcap-overschrijding Red Bull'

In de Formule 1 geldt er sinds vorig seizoen een budgetcap. Vanochtend meldde meerdere media dat Red Bull Racing de budgetcap in 2021 mogelijk heeft overschreden met 4 á 5 miljoen dollar. Een grote straf lijkt uit te blijven maar er het zou wel voor de nodige woede hebben gezorgd bij de concurrentie.

Vanochtend meldde het Italiaanse La Gazzetta dello Sport en het Duitse Auto, Motor und Sport dat meerdere teams de bugdetcap in 2021 hadden overschreden. Naast Red Bull werd ook het team van Aston Martin genoemd. Het feit dat Red Bull wordt genoemd zorgt voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen, de Oostenrijkse renstal vocht vorig seizoen immers een reusachtig titelduel uit en is dit seizoen haast onverslaanbaar.

Voordeel

Het lijkt erop dat de concurrentie van vorig seizoen en dit seizoen op zijn zachts gezegd not amused zijn. Mercedes en Ferrari zijn volgens AMuS woest. Mercedes vocht vorig seizoen een titanenduel uit met Red Bull en volgens het Duitse medium zou de mogelijke budgetcap-overschrijding de spreekwoordelijke druppel zijn. Tevens denkt de Duitse renstal dat Red Bull ook in 2022 de regels heeft overtreden. Ook Ferrari zou boos zijn omdat een overschrijding van 5 miljoen voor een voordeel van 0,5 seconden per ronde kan zorgen.

Kleine overtreding

Mocht Red Bull daadwerkelijk de regels hebben overschreden, dan rest de vraag wat er voor straf gaat volgen. Op dit gebied heerst veel onduidelijkheid want er is nog niet echt een duidelijke straffenlijst. Het enige wat duidelijk is, is dat het in de Red Bull-zaak zou gaan over een kleine overtreding. Dit zou Red Bull alleen een geldstraf opleveren. Mocht er meer aan de hand zijn, dan is puntenaftrek ook een mogelijke straf. Maar de onduidelijkheid is nog steeds aanwezig, wel is het vrijwel zeker dat Max Verstappen zijn wereldtitel van 2021 zal behouden.