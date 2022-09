'Red Bull overschreed budgetcap in 2021'

Sinds vorig seizoen geldt er in de Formule 1 een budgetcap voor de teams. Alle renstallen mogen maar een bepaald bedrag uitgeven aan allerlei zaken binnen het team, salarissen van coureurs vallen er bijvoorbeeld niet onder. Als een team de budgetcap overtreedt, kan er een straf volgen. Red Bull Racing komt nu mogelijk in de problemen.

Deze ochtend kwam de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport met een zeer opvallend bericht. Er zouden drie teams zijn die afgelopen seizoen de budgetcap hebben overtreden. Volgens de sportkrant zijn twee van deze drie teams Aston Martin én Red Bull Racing. De financiële cijfers zijn eind maart ingediend en de FIA zou de zaak graag vertrouwelijk willen houden. De Cost Cap Administration zou echter al klaar zijn met haar onderzoek en heeft zelfs al de betrokkenen op de hoogte gesteld van de uitkomst.

Straf

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Red Bull de budgetcap van vorig seizoen met 4 á 5 miljoen dollar overschreden. De budgetcap lag vorig seizoen op 145 miljoen dollar. Als het daadwerkelijk zo is dat Red Bull de budgetcap heeft overschreden, dan volgt er vanzelfsprekend een straf. Het is nog niet duidelijk wat deze straf zal inhouden maar volgens het regelboek wordt een overschrijding klein genoemd als deze niet meer dan vijf procent van het budget bedraagt.

Punten aftrek?

Mogelijke straffen variëren van sportieve tot financiële sancties. Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez zouden dan in theorie punten aftrek kunnen krijgen. Het lijkt vrijwel uitgesloten dat Verstappens wereldtitel van vorig seizoen wordt geschrapt, dit is immers geen goede reclame voor de sport. Het verhaal is wel weer een nieuw hoofdstuk in de bizarre titelstrijd van vorig seizoen. Rivalen Ferrari en Mercedes zullen ongetwijfeld met de nodige vraagtekens zitten.