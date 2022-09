Hamilton baalt van vroege titel Verstappen

Het is in theorie mogelijk dat Max Verstappen dit weekend wereldkampioen wordt. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is dicht bij zijn tweede wereldtitel en hij oogst zeer veel lof. Vorig seizoen veroverde hij pas in de allerlaatste ronde van het jaar de wereldtitel ten koste van Lewis Hamilton. De Brit baalt van de geringe spanning in het wereldkampioenschap.

Hamilton en Verstappen vochten vorig seizoen een legendarisch titanenduel uit in de Formule 1. De twee coureurs gingen de laatste Grand Prix van het seizoen in met hetzelfde puntenaantal. Dit jaar is alles anders en volgen Verstappens rivalen Charles Leclerc en Sergio Perez op een enorme achterstand. Met een beetje geluk pakt Verstappen de wereldtitel dit weekend in Singapore.

Fans

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton had graag een ander titelduel gezien. De Britse Mercedes-coureur is daar eerlijk over als hij in Singapore met de internationale media spreekt: "Ik denk er zelf niet echt aan. Ik voel wel absoluut mee met de fans. Vorig jaar ws het een enorm intens seizoen. Het is nooit mooi als een seizoen eerder wordt beslist. Dat was ook het geval toen in won en het seizoen al in bijvoorbeeld Mexico 'voorbij' was."

Dankbaar

Hamilton zal zelf in ieder geval gaan genieten van de laatste paar races in het huidige seizoen. De Britse coureur heeft nog geen race gewonnen. Hij snapt overigens wel dat de vork voor Verstappen anders in de steel steekt: "Voor een individu is dit mooi. Voor de sport is het echter niet zo spectaculair. Je wilt dat het nog lang spannend is. Ik ben dan ook dankbaar voor het afgelopen seizoen en voor 2008. Hopelijk is het in de toekomst beter."