Hamilton haalt hoop uit tegenvallende resultaten: "Geweldig dat we nu in een moeilijke fase zitten"

Lewis Hamilton is dit seizoen bezig met één van zijn lastigste jaren uit zijn Formule 1-loopbaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelt met zijn Mercedes en heeft nog geen enkele Grand Prix gewonnen. De tegenvallende resultaten hebben er echter niet voor gezorgd dat Hamilton er met de pet naar gooit.

Hamilton eindigde dit seizoen meermaals op het podium maar het hoogste treetje is vooralsnog uitgebleven. Het is niet de verwachting dat Hamilton snel weer als eerste over de streep zal gaan komen, de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing zijn simpelweg te snel. Hamilton haalt daarnaast alleen maar nieuwe motivatie uit de enorm tegenvallende resultaten in het huidige seizoen.

Andere manier

De Britse Mercedes-coureur denkt zelfs dat de tegenvallende resultaten ervoor hebben gezorgd dat hij langer actief zal zijn in de Formule 1. Bij RACER bevestigt Hamilton dat: "Zeker want het duurt langer dan één jaar. Ik denk dat als we vorig seizoen gewoon de wereldtitel hadden gewonnen en dit jaar ook weer veel zouden winnen, je anders in het leven zou staan en je er op een andere manier naar zou kijken."

Geweldig

Hamilton aast nog steeds op zijn recordbrekende achtste wereldtitel en dit seizoen kan hem daarbij helpen. De Britse coureur is enorm strijdvaardig: "Ik vind het geweldig dat we nu in een moeilijke fase zitten en dat we ons er doorheen moeten ploeteren om op een punt te komen waar het allemaal wat makkelijker gaat. Ik zou dus zeggen dat dit me heeft gemotiveerd om langer actief te blijven in de sport."