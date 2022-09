Brawn verwacht dat Hamilton terug gaat slaan: "Dit betekent niet dat het voorbij is"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur heeft nog geen race gewonnen en worstelde in eerste instantie met zijn wagen. Hamilton gaat echter niet bij de pakken neerzitten. Ross Brawn denkt dat Hamilton zich in de staart van zijn loopbaan bevindt.

Hamilton won in al zijn seizoenen in de Formule 1 minimaal één Grand Prix. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat hij deze reeks dit seizoen zal gaan beëindigen. De Brit heeft nog geen race gewonnen en de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari zijn simpelweg te snel. Hamilton blijft strijdbaar maar toont zich wel steeds vaker realistisch.

Nadagen

Ross Brawn werkte in zijn Mercedes-periode samen met Hamilton. De Brit ziet dat Hamilton het moeilijk heeft en dat er nog veel meer in het vat zit. Huidig Formule 1-kopstuk Brawn is echter wel duidelijk tegenover Sport Bild: "Lewis bevindt zich in de nadagen van zijn loopbaan. Dat betekent echter niet dat het voorbij is. Hij stopt veel werk in het krijgen van een winnende auto. Dat is echt een test voor zijn karakter."

Sterker worden

Brawn ziet dat Hamilton dit jaar veelvuldig de strijd moet aangaan met zijn nieuwe teamgenoot George Russell. Brawn denkt echter dat alles voor Hamilton goed gaat komen: "Misschien is Russell wel wat hongeriger in de races. Maar Lewis komt terug, dat weet ik zeker. Datzelfde geldt voor Mercedes. Ik denk dat je dit soort zwakke periodes moet overleven waardoor je sterker wordt. Ik herken dat vanuit mijn eigen ervaringen."