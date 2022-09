Rating Verstappen stijgt in nieuwe update F1-game

Max Verstappen is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Verstappen is hard op weg naar zijn tweede wereldtitel en ook de spelers van de officiële Formule 1-game zullen iets van de dominantie van Verstappen merken.

Eerder deze week maakten de makers van de game de nieuwe ratings van de coureurs bekend. Verstappen is één van de coureurs die omhoog zijn gegaan met hun rating. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft nu een rating van 96, 99 is de hoogst haalbare rating in de game. Ten tijden van de vorige update had Verstappen nog een rating van 95.

Verstappen is op meerdere punten omhoog gegaan met zijn beoordeling. De makers van de game melden dat Verstappens pace bij de nieuwe update is gestegen naar 98. Verstappens racecraft is zelfs gestegen naar het hoogst haalbare niveau, hij scoort er een rating van 99. De Nederlander is niet de enige coureur met een verbeterde rating, ook Guanyu Zhou en Charles Leclerc hebben een betere score ontvangen.