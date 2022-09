Horner verrast door tegenvallend Mercedes: "Dachten dat ze wraak wilden nemen"

Vorig seizoen werden de Formule 1-fans getrakteerd op een zeer fel duel tussen Mercedes en Red Bull Racing. Dit seizoen liggen de zaakjes iets anders, Red Bull gaat met een ruime voorsprong aan kop terwijl Mercedes stevig tegenvalt. De Duitse regerend constructeurskampioen heeft nog geen race gewonnen, tot verbazing van Christian Horner.

Mercedes en Red Bull vochten vorig seizoen een titanenduel uit. Mercedes valt dit seizoen stevig tegen en de pole position van George Russell in Hongarije was het enige lichtpuntje. Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton eindigden wel meerdere keren op het podium. Het hoogste treetje is echter bijna onbereikbaar voor de Duitse regerend constructeurskampioen.

Verrassing

Bij de concurrentie kijkt men met de nodige verbazing naar de tegenvallende prestaties van Mercedes. Red Bull-teambaas Christian Horner laat in de podcast Beyond the Grid weten redelijk verrast te zijn: "Ja, dat komt doordat ze zo vroeg zijn overgeschakeld. Ze hebben best wel wat gezegd over het opofferen van het kampioenschap van vorig jaar om zo heel vroeg te beginnen aan hun auto voor 2022."

Wraak

Horner had voorafgaand het seizoen het gevoel dat Mercedes weer zou domineren. De Brit verwijst naar de bijzondere sidepods van de wagens van Russell en Hamilton: "Toen ze hun auto presenteerde, zeker met de upgrade, zag die er zo radicaal anders uit dat we dachten dat Mercedes weer net zo dominant zou zijn. Het heeft pijn gedaan dat ze vorig jaar werden verslagen. We dachten dat ze wraak wilden nemen. Het is dus best opmerkelijk dat ze na hun dominantie van acht jaar nog geen race hebben gewonnen in 2022."