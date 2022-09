Video: Red Bull lipdubt er weer op los

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal gaat met een straatlengte voorsprong aan de leiding in het constructeurskampioenschap. In het wereldkampioenschap doet Max Verstappen precies hetzelfde. Er is dan ook genoeg tijd voor een lach bij het team.

In samenwerking met een sponsor maakt Red Bull dit seizoen dan ook enkele opvallende lipsubs van beelden van de coureurs en teammedewerkers. De reacties zijn wisselend maar veruit de meeste fans kunnen er om lachen. In de nieuwste video uit de serie hebben Max Verstappen en co het vooral over eten.