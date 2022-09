Binotto mist mentaliteit uit Schumacher-jaren bij Ferrari

Het team van Ferrari is momenteel bezig met een redelijk tegenvallend seizoen. De Italiaanse renstal won dit seizoen weer meerdere races, iets wat in de afgelopen jaren niet lukte. Toch zat er nog veel meer in het vat, problemen gooiden echter roet in het eten. Mattia Binotto weet wat er mis is.

Ferrari kan dit seizoen de degens kruisen met Red Bull Racing. De Italiaanse renstal won met Charles Leclerc twee van de eerste drie races. Daarna gingen de resultaten echter snel bergafwaarts. Het team kampte met betrouwbaarheidsproblemen waardoor Leclerc en Carlos Sainz veelvuldig uitvielen. Toen deze problemen eenmaal verleden tijd waren ging er op tactisch gebied het een en ander mis.

Teambaas Mattia Binotto loopt al zeer lang mee bij de Italiaanse renstal. De teambaas heeft de successen van Michael Schumacher van dichtbij meegemaakt. Binotto ziet verschillen met toen en geeft tegenover La Gazzetta dello Sport aan dat dit momenteel het probleem is: "In het Schumacher-tijdperk was er een winnaarsmentaliteit. Die mentaliteit zorgde ervoor dat je ging pushen om het beter te doen na elke overwinning."