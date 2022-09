Terugkeer Vettel bij Red Bull in '21 was utopie: ''Nooit echt dichtbij''

Verhalen over de terugkeer van Sebastian Vettel naar zijn oude liefde Red Bull Racing zijn vaak voorbij gekomen. Maar de viervoudig wereldkampioen die na 2022 afscheid neemt van de koningsklasse benadrukt tegen Autosport.com dat een nieuwe samenwerking met zijn voormalige werkgever nooit een reële optie was geweest.



In het seizoen 2020 stond de positie van Alexander Albon onder druk en geruchten over zijn vervanging kwamen op gang. Vettel, die wist dat hij weg moest bij Ferrari, zei dat zijn keuze over zijn vervolgstap in de Formule 1 niet afhing van Red Bull. "Ik heb de beslissing genomen om me bij Aston Martin aan te sluiten voordat ik denk dat het echt een discussie was dat Alex ging vertrekken. Dus het was nooit echt dichtbij. Maar natuurlijk, ik weet het, Christian, ik ken Helmut. Dus ik heb zeker een kort gesprek met ze gehad, maar nooit echt iets serieus.'' Een vervolggesprek werd niet gepland. "En ik wist ook dat als dat zo was, als het een optie of serieus was geweest, we er in ieder geval over zouden hebben gepraat. Maar zover kwam het nooit.''



Spijt van een overstap naar het 'mindere' Aston Martin had de kampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 niet. “Natuurlijk, een paar maanden later, zou je terug kunnen kijken en zeggen wat als, enzovoort. Maar ik ben blij met de keuze die ik heb gemaakt.”