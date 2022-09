Horner verklaart waarom Red Bull niet eerder begon met motorproject: "Niet volwassen genoeg"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een ijzersterk seizoen. Op de achtergrond is men naast het huidige seizoen ook bezig met andere dingen. De Oostenrijkse renstal is immers bezig met het eigen motorproject: Red Bull Powertrains. Volgens Christian Horner was dit in het verleden geen optie.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en Red Bull wil dan met de eigen krachtbronnen aan de start verschijnen. Red Bull werkte tot en met vorig seizoen nog met Honda als motorleverancier. De Japanse autofabrikant verliet de sport, op de achtergrond levert men echter nog wel krachtbronnen tot dat de nieuwe motorregels in gaan.

Volwassen

Het is niet voor het eerst dat Red Bull op zoek moest naar een oplossing voor de krachtbronnen. In het verleden dacht men echter nooit aan een eigen motorproject. Teambaas Christian Horner legt het uit in de Beyond the Grid-podcast: "Dit kwam door de investeringen van toentertijd. De technologie was immers zo ver ontwikkeld. Het idee was niet voor te stellen. Ik denk dat we waarschijnlijk ook niet 'volwassen' genoeg waren als organisatie."

Engine freeze

Horner ziet nu echter dat zijn manschappen zijn gegroeid. Hierdoor heeft Red Bull nu wel de mogelijkheid om een eigen motorafdeling op te zetten. In 2026 moet het gaan gebeuren en Horner heeft er veel vertrouwen in: "Momenteel zijn we echter wel volwassen en met de nieuwe reglementen is het mogelijk. Ook de engine freeze tot en met het einde van 2025 geeft ons tijd om Red Bull Powertrains op te bouwen."