Hamilton gaat Mercedes niet verlaten: "Ik voel mij gezonder dan ooit tevoren"

Lewis Hamilton is momenteel bezig met een redelijk tegenvallend seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen race gewonnen en worstelt met zijn lastig te besturen Mercedes. Ondanks deze tegenslagen wil Hamilton niet denken aan een pensioen, hij wil zijn werkgever Mercedes nog zo lang mogelijk trouw blijven.

Mercedes en Hamilton vochten vorig seizoen nog mee om de wereldtitel. Dit seizoen is alles anders en doet Mercedes slechts mee voor de kruimels. De pole van George Russell in Hongarije is vooralsnog het enige noemenswaardige wapenfeit. Hamilton kwam in de eerste seizoenshelft regelmatig teleurgesteld over maar toont zich tegenwoordig weer strijdvaardig.

Pensioen

De Britse zevenvoudig wereldkampioen moet er dan ook niet aandenken om de koningsklasse van de autosport te verlaten. Hamilton voelt zich ijzersterk en spreekt zich uit tegenover de media-afdeling van de sport: "Al jaren lang gaan er verhalen rond dat ik ga stoppen. Ik voel me echter gezonder dat ooit. Ik let daar veel op en ik ben fit. Ik ben dol op wat ik doe en ik denk er niet aan om in de nabije toekomst te gaan stoppen."

Samenwerking

Hamilton wil zijn achtste wereldtitel pakken in dienst van het team van Mercedes. De Britse coureur denkt dan ook niet aan een vertrek bij de renstal: "Het was altijd al mijn doel om voor Mercedes te rijden. Ik ben trots dat we deze lange samenwerking hebben. Ik heb het idee dat we aan veel positieve dingen werken, ook buiten de sport. Ik denk dat we veel kunnen bereiken samen en daar wil in onderdeel van zijn. Ik denk altijd dat ik bij Mercedes zal blijven tot ik sterf. Ik denk dat ik nog wel eventjes door kan gaan dus naar dat doel werken we dan in potentie toe."