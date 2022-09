Horner benadrukt groot respect voor Hamilton: "Misschien wordt dat nooit meer verbroken"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten vorig seizoen een zeer beladen titelduel uit. De strijd bereikte grote hoogtes en riep veel emoties op. Ook hun teams Red Bull Racing en Mercedes clashten veelvuldig waardoor de strijd alsmaar heviger werd. Toch benadrukt men bijna een jaar later nog maar eens dat er veel wederzijds respect was.

Het verhaal is inmiddels bekend, Verstappen greep vorig jaar de wereldtitel in de allerlaatste ronde van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Na afloop liet de Nederlander meermaals weten zeer veel respect te hebben voor zijn Britse titelrivaal. Inmiddels is de strijd gaan liggen maar is de spanning tussen de fans van beide kampen nog wel veelvuldig voelbaar.

Red Bull-teambaas geeft nu eveneens weer aan dat hij enorm veel respect heeft voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De Britse Red Bull Racing-teambaas spreekt zich uit in de podcast Beyond the Grid: "Je kan niet niet respect hebben voor alles wat Lewis heeft bereikt. Het is opmerkelijk en zal misschien nooit meer worden verbroken. Maar iedereen kan op een bepaald moment worden verslagen. Max had respect voor hem maar geen ontzag. Hij was niet bang en hij ging de strijd wheel-to-wheel aan. Hij wist dat hij hem kon verslaan en dat vertrouwen zagen we heel erg vaak."