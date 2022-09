Hill waarschuwt Red Bull: "Dan zak je in het drijfzand"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal gaat in het constructeurskampioenschap ruim aan de leiding. Hun stercoureur Max Verstappen doet hetzelfde in het wereldkampioenschap en de titels zijn al bijna binnen. Damon Hill heeft wel een waarschuwing klaarliggen voor Red Bull.

Verstappen kan in theorie al wereldkampioen worden in Singapore. Het is echter veel waarschijnlijker dat hij de wereldtitel claimt op het circuit van Suzuka in Japan. Red Bull kan zich daarna in principe gaan focussen op het aankomende seizoen en de nieuwe motorregels van 2026. De concurrentie kan dan mogelijk hun kansen gaan pakken.

Stilstaan

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill denkt echter dat Red Bull niet achterover moet gaan leunen. De Britse ex-coureur vindt dat een gevaar. In de F1 Nation Podcast spreekt Hill zich uit: "Als je voor een seconde stil gaat staan in de Formule 1, dan wordt je in deze sport gepakt. Je zakt dat letterlijk weg in het drijfzand. De pace geldt voor iedereen, zelfs als je wint is de druk namelijk groot."

Abu Dhabi

Hill denkt dat de concurrentie kan gaan toeslaan als Red Bull de teugels los laat na het binnenhalen van de wereldtitels. De Britse oud-coureur en huidig analist ziet dat er dan een ander speelveld ontstaat: "Als ze deze auto niet meer gaan ontwikkelen, dan denk ik dat Mercedes en Ferrari in de buurt kunnen gaan komen ten tijde van de Grand Prix van Abu Dhabi."