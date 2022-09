Jos Verstappen verwacht tweede wereldtitel Max: "Het belangrijkste is dat het gebeurt"

Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen in de aankomende races zijn tweede wereldtitel gaat veiligstellen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een straatlengte voorsprong op zijn concurrenten en heeft het momentum stevig in handen. Zijn vader Jos Verstappen zal aanwezig zijn bij het titelfeest van zijn zoon.

Verstappen kan in theorie de wereldtitel veiligstellen bij de aankomende Grand Prix van Singapore. Dit lijkt echter lastig te gaan worden aangezien zijn concurrenten dan zeer slecht moeten scoren. Het lijkt logischer dat Verstappen in de daaropvolgende Grand Prix in Japan de wereldtitel gaat grijpen. Mocht dat niet lukken, dan verwacht men gewoon een titelfeest in één van de latere races.

Belangrijkste

Ook vader Jos ziet dat de wereldtitel al bijna binnen is voor zijn zoon. De voormalig Formule 1-coureur zal in ieder geval aanwezig zijn bij het titelfeest en spreekt zich uit bij Speedweek: "Gelukkig ligt Max een groot aantal punten voor en ziet het er allemaal heel positief uit voor de tweede titelwinst. Het moet eerst nog gebeuren. Ik ga zeker naar Singapore en Japan, afhankelijk van het resultaat. Uiteindelijk maakt het mij niet zoveel uit wanneer het gebeurt. Het belangrijkste is dat het gebeurt."

Voorste startrij

Het lijkt haast een no-brainer dat Verstappen wereldkampioen gaat worden. De Nederlander is enorm dominant en laat zijn team en fans regelmatig juichen. Ook vader Jos geniet met volle teugen van het succes van zijn zoon: "Dit toont aan dat de auto van Max heel erg goed is. Als hij voor de verandering eens vanaf de voorste startrij kan starten, dan wordt het alleen nog maar makkelijker."