Red Bull liet kans op contracteren Piastri voorbij gaan

Afgelopen zomer was er in de Formule 1 veel te doen omtrent Oscar Piastri. De Formule 2-kampioen werd door Alpine gepresenteerd als opvolger van Fernando Alonso voor 2023. Piastri ontkende en tekende na een slepende zaak bij McLaren. Nu blijkt dat ook Red Bull Racing in een veel eerder stadium interesse had.

Piastri wordt over het algemeen gezien als één van de grootste talenten van het moment. De jonge Australiër was onderdeel van het opleidingstraject van Alpine en leek dan ook af te stevenen op een debuut bij de Franse renstal. Uiteindelijk kwam hier dus niets van terecht en koos hij voor contract bij McLaren voor volgend seizoen.

Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat Piastri een reusachtig talent is. In een ver verleden had Red Bull dan ook interesse in de diensten van Piastri. Horner legt het uit in de podcast Beyond the Grid: "Hij reed toen voor Arden in de Formule 4 en de Formule Renault. Hij was duidelijk een groot talent. Er was toen een mogelijkheid voor Red Bull om serieus te kijken en die optie hebben we niet benut. Daar heb ik spijt van. Wat hij heeft bereikt is echt fenomenaal, zowel in de Formule 3 als in de Formule 2."