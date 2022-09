Surer looft Verstappen: "Hij heeft de ontwikkeling van de auto zijn kant op getrokken"

Max Verstappen is hard op weg naar zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een reusachtige voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap. Zijn titelprolongatie lijkt slechts een kwestie van tijd en Verstappen oogst veel lof. Marc Surer denkt dat Verstappen het team naar zijn hand heeft gezet.

Red Bull heeft altijd gezegd dat er bij het team geen uitgesproken kopman is. In de praktijk liggen de zaakjes iets anders en is Verstappen de absolute kopman. De Nederlander is vrijwel altijd veel sneller dan zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan heeft het veel lastiger met zijn wagen sinds een aantal nieuwe updates, Verstappen lijkt juist steeds sneller te worden.

Oud-coureur Marc Surer denkt dat Verstappen zich als een echte wereldkampioen heeft gedragen binnen Red Bull. De Nederlander heeft de wagen compleet naar zijn hand gezet. In een YouTube-video van Formel1.de spreekt Surer zich uit: "Natuurlijk heeft hij de ontwikkeling van de auto in zijn richting getrokken. Als hij klaagt over onderstuur, dan gaat iedereen er alles aan doen om van het onderstuur af te komen. Het maakt dan niet uit wat Perez erover zegt."