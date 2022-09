Horner verwacht geen zegerecord: "Moeilijke opdracht"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer succesvol seizoen. De Oostenrijkse renstal gaat met een enorme voorsprong in het constructeurskampioenschap en Max Verstappen doet hetzelfde in het wereldkampioenschap. De Nederlandse regerend wereldkampioen kan zelfs een bizar record breken in de aankomende races.

Verstappen heeft dit seizoen al 11 Grands Prix op zijn naam geschreven. Red Bull zelf heeft zelfs al 12 van de 16 verreden races gewonnen. Verstappen aast op zijn beurt op het wereldrecord van Michael Schumacher Sebastian Vettel. Beide Duitse wereldkampioenen wonnen 13 Grands Prix in één seizoen. Verstappen kan dit record dus evenaren op zelfs verbreken in de resterende zesde races.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner denkt dat het zeer lastig gaat om de records te gaan verbreken. Horner vermoedt dat het in de aankomende race in Singapore lastig gaat worden. Tegenover de internationale media spreekt de Brit zich uit: "Het is een moeilijke opdracht en er komt een enorme variatie aan circuits aan. Singapore heeft in vergelijking met Monza de meeste bochten van de kalender. Het is hobbelig, het is een stratencircuit, het is echt een compleet andere uitdaging. We bevinden ons in een geweldige positie maar we gaan in elke race ons best doen."