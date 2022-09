Video: Red Bull verzorgt demo in Belgrado

Het team van Red Bull Racing staat bekend om hun bijzondere stunts en demonstraties. De Oostenrijkse renstal heeft met hun Formule 1-wagens al de nodige stunts uitgehaald. Op veel verschillende plekken en in veel verschillende steden hebben ze al eens een showtje opgevoerd.

Ook afgelopen weekend was het weer raak. Red Bull was afgereisd naar de Servische hoofdstad Belgrado. De Oostenrijkse renstal had de nodige voertuigen meegenomen waaronder twee Formule 1-wagens. Ondanks de regen besloten de coureurs hun beste beentje voor te zetten en werd het aanwezige publiek getrakteerd op de nodige donuts.