Vettel sluit rol bij Red Bull niet uit: "Dan zien we wel hoe ik erin sta"

Sebastian Vettel verlaat de Formule 1 na dit seizoen. De Duitse viervoudig wereldkampioen gaat met pensioen en lijkt daar veel zin in te hebben. Vettel weet nog niet wat de toekomst hem gaat brengen en dat vindt hij ook helemaal niet erg. Het valt echter helemaal niet uit te sluiten dat hij weer terugkeert in de Formule 1.

Vettel zal begin volgend jaar deelnemen aan de Race Of Champions maar verder is zijn kalender nog helemaal leeg. Vettel maakt dit seizoen nog af bij zijn team Aston Martin en zal het daarna wel gaan zien. De Duitser lijkt zich er geen zorgen over te maken en lijkt zelfs al voor te borduren op een comeback in de koningsklasse van de autosport.

Tijd zal het leren

In Monza werd Vettel bijvoorbeeld gevraagd naar een mogelijke rol bij zijn voormalige werkgever Red Bull Racing. De Duitse coureur greep al zijn titels bij de Oostenrijkse renstal en reageerde tegenover de internationale media: "Ik overweeg het op dit moment niet. Ik heb nog maar net de keuze gemaakt om te stoppen. De tijd zal het gaan leren en misschien is het mogelijk zoiets te doen. Als er een aanbod komt, dan zien we dan wel hoe ik erin sta."

Kids

Vettel gaat volgend jaar in eerste instantie eens genieten van zijn familie en zijn omgeving. Hij beseft zich echter wel dat er een moment gaat komen waarop hij zich gaat vervelen: "Ik ben op dit moment vooral blij dat ik meer tijd kan gaan spenderen aan hele andere dingen. Ik kijk ernaar uit om de kids meer te zien. Daarna gaan we zien hoe snel ik mij gaan vervelen. Drie maanden, drie jaar? Ik weet het niet."