Management Verstappen wil nog geen uitspraken door over in opspraak geraakte van Eerd

Het nieuws in Nederland wordt deze week gedomineerd door de inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd. Amateurcoureur van Eerd is betrokken bij een justitieel onderzoek en afgelopen woensdag vond er bij hem thuis een onderzoek plaats in het kader van een witwasonderzoek. Het is onduidelijk of van Eerd ook vastzit.

Van Eerd is betrokken bij veel grote sportevenementen en is met Jumbo ook één van de sponsors van Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is al geruime tijd één van de sporters die rondrijdt met de logo's van de supermarktketen op zijn sportkledij. Bij Verstappen is onder meer het logo van de supermarkt te zien op zijn helm.

Feiten

Verstappens manager Raymond Vermeulen heeft nu gereageerd op de zaak. Manager Vermeulen wil niet te hard van stapel lopen en wil de zaak nog even afwachten. Hij is er duidelijk over in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Voorzichtigheid is hier op zijn plaats. We wachten tot de feiten op tafel liggen. We hebben contact gehad met Jumbo, de directievoering en de marketing lopen namelijk gewoon door."

Afspraken

Verstappen heeft een sponsorcontract met Jumbo en niet direct met de in opspraak geraakte van Eerd. Vermeulen benadruk dat feit nog maar eens en wil nog steeds niet teveel conclusies gaan trekken: "We hebben afspraken gemaakt met de Jumbo. De supermarkt is geen onderdeel van het onderzoek. Ze hebben dat duidelijk naar buiten gebracht. Laten we oppassen met allerlei suggestieve dingen en wachten tot de feiten er zijn."