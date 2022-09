Sainz ziet Ferrari groeien: "We worden steeds volwassener."

Het team van Ferrari kent een wisselvallig seizoen. De Italiaanse renstal heeft een zeer snelle auto gebouwd maar toch is de achterstand op Red Bull Racing zeer fors. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc verspeelde veel punten door problemen bij hun team. Sainz ziet zijn werkgever echter groeien.

Ferrari won met Leclerc de nodige races in de openingsfase van het seizoen. Daarna kwamen de problemen echter om de hoek kijken. De Italiaanse renstal kreeg te maken met de nodige betrouwbaarheidsproblemen waardoor de achterstand op Red Bull groeide. Toen die problemen eenmaal verleden tijd waren ging er dan weer zeer veel mis op tactisch gebied.

Volwassener

Sainz is echter zeer positief over het team waar hij sinds vorig seizoen voor rijdt. Hij ziet dat Ferrari reuzenstappen heeft gezet en is er lovend over bij Racefans: "Het is een goede reactie van ons team, we worden steeds volwassener. Het is een team dat veel leert van een moeilijk jaar en een team dat een grote stap heeft gezet vergeleken met vorig jaar. We hebben onszelf teruggebracht in de strijd om de zeges."

Leren

Sainz ziet zelf echter ook wel dat Ferrari de nodige steekjes laat vallen. De Spanjaard denkt tevens dat dit een soort leermomenten zijn voor de nabije toekomst: "We maken nog steeds fouten, we leren nog steeds. Het is een jong team en ik denk dat we dat ook zien in onze samenwerking. Ik denk dat er dit jaar progressie wordt geboekt, ook al is het een lastige tweede seizoenshelft. Ik denk dat we hier veel kennis uithalen voor de laatste paar races en voor volgend jaar."