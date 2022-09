Sainz waarschuwt Verstappen: "We zullen Max meer onder druk gaan zetten"

De teams van Ferrari en Red Bull Racing verdelen dit jaar de zeges. Ferrari blijft echter achter bij Red Bull en vooral de dominantie van Max Verstappen valt op. In de aankomende races zal Verstappen zijn titel prolongeren maar bij Ferrari willen ze dat moment zo lang mogelijk uitstellen.

Ferrari was aan het begin van dit jaar gewaagd aan de Oostenrijkse concurrent. Charles Leclerc ging met een ruime voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap. Ferrari verspilde echter veel punten door betrouwbaarheidsproblemen en tactische fouten. Leclerc werd in het wereldkampioenschap achterhaald door Verstappen. De Nederlander heeft nu een ruime voorsprong en verslaat de Ferrari's met twee vingers in zijn neus.

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz denkt echter dat Ferrari zeer sterk zal zijn bij de aankomende race. Begin volgende maand wil de Spanjaard zijn slag slaan in Singapore. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "Hopelijk vechten we daar mee voor de zege. We zullen Max meer onder druk gaan zetten. Het is duidelijk dat we dat wel kunnen in de kwalificatie. Ik denk dat we met twee auto's in de kop van het veld meer kunnen spelen met de mogelijkheden. Dat wordt dus ook het doel in Singapore."