Palou trapt McLaren-test af

Het team van McLaren werkt deze week weer een test af met een aantal opvallende coureurs. De Britse renstal is neergestreken op het circuit van Barcelona. Ditmaal komen er bij de test twee Indycar-coureurs in actie in de persoon van Alex Palou en Pato O'Ward. Palou trapte de test af.

De Spanjaard was deze week veelvuldig in het nieuws. Palou maakte gister bekend dat hij aankomend jaar in de Indycars toch niet gaat uitkomen voor McLaren. Palou blijft trouw aan Ganassi maar mag toch de test met McLaren gaan afwerken. Het team deelt op de sociale media trots de eerste beelden van Palou in de wagen van vorig seizoen. Eerder testten ook Colton Herta en Jehan Daruvala met de wagen.