Teams bespraken oplossingen Safety Car-finishes: "Bijna geen team ging akkoord met veranderingen"

De Italiaanse Grand Prix eindigde afgelopen weekend op een onbevredigende manier. In de slotfase viel Daniel Ricciardo stil waardoor de Safety Car de baan op moest komen. De McLaren van Ricciardo kon niet op tijd worden verwijderd waardoor de race achter de Saftey Car finishte. Het zorgde voor veel kritiek op de wedstrijdleiding.

De Formule 1 streeft ernaar om elke race onder een groen vlag te finishen. Dat zorgde in het verleden nog wel eens voor bizarre situaties. De gedachten gaan dan vanzelfsprekend terug naar de controversiële seizoensfinale van afgelopen jaar in Abu Dhabi. Wedstrijdleider Michael Masi haalde daar enkel de gelapte auto's tussen titelstrijders Max Verstappen en Lewis Hamilton weg.

Gesprekken

De teams hebben sindsdien wel gesproken over regelveranderingen maar daar is niets uitgekomen. Het wordt nog maar eens bevestigd door McLaren-teambaas Andreas Seidl. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Na Abu Dhabi zijn er veel gesprekken geweest tussen de FIA, de Formule 1 en de teams om te kijken of de regels konden worden vernieuwd. Dit om ervoor te zorgen dat er nooit meer races zouden finishen achter de Safety Car."

Accepteren

Volgens Seidl is er veel vergaderd maar kwam er nooit een unanieme beslissing. De McLaren-teambaas haalt dan ook zijn schouder op over de finish op Monza: "Ondanks dat de FIA en de Formule 1 ons pushten om een oplossing te vinden, ging er bijna geen enkel team akkoord met de veranderingen. We kwamen niet tot een betere oplossing. Ik denk daarom dat we dit soort situaties simpelweg moeten accepteren."