Shwartzman rijdt eerste vrije training voor Ferrari in Austin

Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Veel teams moeten nog voldoen aan die eis. Ook het team van Ferrari heeft nog geen rookie ingezet tijdens een vrije training, daar gaat nu echter verandering in komen.

Vandaag kondigt het team namelijk aan dat Robert Shwartzman de eerste vrije training in Austin voor zijn rekening gaat nemen. De jonge coureur rijdt sinds dit seizoen onder een Israëlische vlag, voorheen reed hij onder de Russische vlag. Vanwege de oorlog in Oekraïne is dat niet meer mogelijk. Het is nog niet bekend of hij plaats gaat nemen in de auto van Charles Leclerc of Carlos Sainz.