Häkkinen denkt dat uitspraken Elkann voor meer druk zorgen bij Ferrari

Het team van Ferrari staat dit seizoen veelvuldig onder druk. De Italiaanse renstal kende een goede start van het seizoen maar viel daarna terug. Betrouwbaarheidsproblemen en tactische misperen kostten het team zeer veel punten. De druk op teambaas Mattia Binotto werd steeds groter. Mika Häkkinen denkt dat deze druk alleen maar groter is geworden door uitspraken van een kopstuk van Ferrari.

In de aanloop naar de Italiaanse Grand Prix van afgelopen weekend deed Ferrari-bons John Elkann enkele opvallende uitspraken in een interview met Gazzetta dello Sport. Elkann gaf aan dat hij nog veel vertrouwen heeft in Binotto maar dat er ook nog veel beter kan. Elkann wees daarbij niet alleen naar Binotto maar ook naar de engineers, de mensen op de fabriek en iedereen op de pitwall.

Nationaal team

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen denkt dat de uitspraken van Elkann alleen maar voor nog meer druk gaan zorgen bij Ferrari. De Finse oud-coureur spreekt zich uit in zijn column voor Unibet: "Ferrari heeft altijd onder flinke druk gestaan. Dat is ook iets unieks. Natuurlijk voelde we bij McLaren ook de druk om te winnen en waren we niet tevreden als dat niet lukte. Maar bij Ferrari leek het altijd op een soort druk die je ziet bij een nationaal team."

Extra druk

Volgens Häkkinen is de druk bij Ferrari altijd aanwezig. Maar de Fin ziet ook dat de druk tegenwoordig wel heel erg hoog is. De uitspraken van Elkann helpen daar niet bij: "Er is altijd een gevoel van extra druk geweest. Dat kan niet makkelijk zijn voor het management en de coureurs. Ze moeten blijven werken en ervoor zorgen dat ze niet niet naar elkaar gaan wijzen als het mis gaat. De publieke uitspraken van de Ferrari chairman zorgen alleen maar voor meer druk op het team."