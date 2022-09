Red Bull komt met verklaring terugval Perez

Het team van Red Bull Racing is bezig met een uitmuntend seizoen. Max Verstappen gaat ruim aan kop in het wereldkampioenschap en een nieuwe wereldtitel lijkt nog maar een kwestie van tijd. Verstappens teamgenoot Sergio Perez begon het seizoen ook zeer goed maar kent inmiddels een dipje. Bij Red Bull weet men waardoor dit komt.

Perez kon in de eerste seizoenshelft regelmatig in het spoor van Verstappen blijven. De Mexicaan won de Grand Prix van Monaco en werd zelfs als een outsider voor de wereldtitel gezien. Langzamerhand kwam de klad erin en werd het gat tussen Verstappen en Perez steeds groter. De Mexicaan is zich er bewust van en gaf meerdere keren aan dat geen excuses moet zoeken.

Balans

Het lijkt erop dat de updates van Red Bull ervoor hebben gezorgd dat Perez zich wat minder thuis voelt in de auto. De Red Bull past nu wat minder bij de rijstijl van Perez. Technisch directeur Pierre Wache legt het uit tegenover Racefans: "Ik denk dat er meerdere factoren meespelen, maar het draait vooral om de balans. In het begin van het seizoen was de auto wat meer in balans voor hem dan voor Max."

Set-up

De ontwikkeling van de auto heeft dus in het nadeel van Perez gewerkt. Bij Red Bull is men zich daarvan bewust maar dat betekent niet dat Perez de handdoek in de ring gooit. Bij Red Bull doen ze er dan ook alles aan om het de Mexicaan zou goed mogelijk naar zijn zin te maken. Wache legt het uit: "Het vinden van de juist set-up is heel erg lastig voor hem. Het is lastig om hem daarmee het juiste vertrouwen te geven om met Max te kunnen vechten of zelfs te verslaan."