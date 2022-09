Wolff hoopt nog steeds op komst van Porsche

Afgelopen week werd bekend dat de onderhandelingen tussen Porsche en Red Bull Racing zijn mislukt. De Duitse autofabrikant is buitengewoon geïnteresseerd in de nieuwe motorreglementen voor 2026. Er werd lang gesproken met Red Bull maar deze deal gaat dus niet door. Toch hopen nog veel mensen alsnog op de komst van Porsche.

Porsche onderhandelde mee over de nieuwe motorreglementen voor 2026 en het had er dan ook alle schijn van dat ze snel met een aankondiging zouden komen. Porsche kondigde vorige week echter aan dat de deal met Red Bull is mislukt. De Duitse autobouwer wilde de helft van de aandelen overnemen maar Red Bull zag dat niet zitten. De Oostenrijkse renstal wil zijn DNA graag behouden.

Geweldig

Porsche heeft de Formule 1-ambities echter nog niet verstopt. Mercedes-teambaas Toto Wolff is zich daar ook van bewust. De Oostenrijker liet aan de internationale media weten dat hij Porsche met open armen zal ontvangen: "Het zal geweldig zijn als Porsche de Formule 1 betreedt. Nu moeten ze alleen kijken of er een ander interessant project is. Misschien lukt dat nog niet voor 2026, misschien lukt het in 2027 of 2028. Het zal een toevoeging zijn voor de grid."

Marketing

Wolff ziet nieuwe teams in de Formule 1 in principe wel zitten. De Oostenrijker is echter geen fan van luchtfietsers en geeft de voorkeur aan fabrikanten zoals Porsche: "Ieder groot bedrijf, vooral autobedrijven maar Red Bull doet het ook heel goed, is gunstig voor de Formule 1. Ze investeren in nog meer publiciteit. Als Porsche hun marketingbudget in de Formule 1 stopt, dan profiteren we daar allemaal van."