O'Ward en Palou werken McLaren-test af, Herta ontbreekt

Indycar-coureur Alex Palou maakte gisteren bekend dat hij aankomend seizoen toch niet gaat rijden voor McLaren. De Spanjaard maakte bekend dat hij het team van Ganassi trouw blijft. Toch rijdt Palou deze week rond in de kleuren van McLaren, hij werkt namelijk een Formule 1-test af.

Palou maakte in zijn aankondiging van zijn keuze ook bekend dat hij van Ganassi mag uitkomen in Formule 1-tests van McLaren. De Britse renstal maakte gisteren bekend dat Palou en zijn Indycar-collega Pato O'Ward deze week een test afwerken op het circuit van Barcelona. O'Ward komt in de Indycars uit voor McLaren en werkte eind vorig jaar ook al de post season-test in Abu Dhabi af voor het team.

Het was de verwachting dat ook Colton Herta in actie zou komen in Barcelona. De naam van de veelbesproken Amerikaan komt echter niet voor in de aankondiging van McLaren. Herta wordt deze dagen in verband gebracht met een Formule 1-zitje bij het team van AlphaTauri. Hij heeft echter te weinig superlicentiepunten en Red Bull doet er alles aan om de zaak rond te krijgen. Herta testte eerder dit jaar al voor McLaren en wordt in verband gebracht met een Alpine-test.