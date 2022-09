Verstappen toont begrip: "Op een bepaald moment was de tijd op"

De Italiaanse Grand Prix eindigde afgelopen weekend in een enorme anticlimax. In de laatste paar rondjes kwam de Safety Car op de baan omdat Daniel Ricciardo was stilgevallen. Iedereen verwachtte een spannende slotfase maar de FIA ging daar niet in mee. De race finishte achter de Safety Car. Max Verstappen kan deze keuze ergens wel begrijpen.

Veel teams, coureurs en fans waren het niet eens met de beslissing van de wedstrijdleiding. In de laatste paar rondjes daalde er een fluitconcert neer vanaf de tribunes. Meerdere teambazen en coureurs waren achteraf zwaar teleurgesteld in de gemaakte keuze. Veel prominenten waren van mening dat de SC van de baan kon gaan en dat er gewoon een herstart kon volgen.

Vast in versnelling

Red Bull-coureur Max Verstappen schreef de Grand Prix op zijn naam en gaf na afloop ook aan dat hij liever op een normale manier was gefinisht. Na afloop van de race op het circuit van Monza besprak hij met de internationale media de andere kant van het verhaal: "Ik hoorde dat de wagen van Ricciardo vast zat in een versnelling en dat het daarom langer duurde. De auto stond ook op een plek waar je geen gat in de reling hebt om hem in te duwen."

Verse softs

Verstappen was tijdens de late Safety Car-periode naar binnen gekomen om verse banden te halen. Veel andere coureurs volgden zijn voorbeeld maar de marshalls waren ondertussen nog druk bezig. Verstappen: "Omdat de auto in de versnelling stond met er een huiskraan op het circuit komen en op een bepaald moment was de tijd op. Het is jammer en ik denk dat iedereen graag racend wilde finishen. Ik had nieuwe softs en ik maakte mij geen zorgen. Ook niet als het een shoot-out van een paar rondjes was geworden."