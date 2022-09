Marko verwacht dat Verstappen waanzinnig record gaat verbreken

Max Verstappen is bezig met een oppermachtig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de Italiaanse Grand Prix afgelopen weekend op een zeer sterke wijze. Verstappen greep in Monza alweer zijn elfde zege van het seizoen. Helmut Marko denkt dat Verstappen records gaat verbreken.

Het record van de meeste zeges in een seizoen wordt vooralsnog gedeeld door twee Duitse Formule 1-legendes. Michael Schumacher en Sebastian Vettel delen namelijk het record met 13 zeges. Schumacher deed dit in 2004 en Vettel evenaarde dit in 2013. Het lijkt er nu op dat Verstappen zich bij die legendarische rijtje mag gaan voegen en dat hij de twee legendes zelfs gaat voorbij steken.

Bizar

Red Bull-adviseur Helmut Marko was in Monza in ieder geval te spreken over de race van zijn Nederlandse pupil. De Oostenrijkse adviseur was er heel erg duidelijk over in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Hij had alles relatief makkelijk onder controle. Het was jammer dat de race achter de Safety Car eindigde. We hadden de bovenhand maar het was bizar hoe snel hij de leiding in handen had."

Record

Marko ziet Verstappen schitteren en de Oostenrijker denkt dan ook dat Schumacher en Vettel binnenkort op de gedeelde tweede plaats staan in de geschiedenisboekjes. De adviseur spreekt zich tevreden uit: "Alles is nu in orde en we moeten nog één race winnen voor de titel. Daarna zal hij het record gaan verbreken. Misschien kan Max dit seizoen wel veertien Grand Prix-zeges gaan pakken."