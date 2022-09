Leclerc heeft geen moeite met fakkels: "Dat is geen afleiding"

De Italiaanse Grand Prix eindigde gisteren met een anticlimax. De race eindigde achter de Safety Car, tot groot ongenoegen van de coureurs, teams en vooral de fans. De fans lieten zich overduidelijk horen en trakteerden de FIA na afloop op een fluitconcert. Ook de welbekende fakkels waren weer aanwezig op de tribunes.

De fakkels zijn dit seizoen een veel besproken onderwerp. Vorig weekend in Zandvoort ging het mis nadat een fan een fakkel op het circuit gooide tijdens de kwalificatie. De sessie werd stilgelegd en de fakkel moest van de baan worden gehaald. De oranjefans kregen veel kritiek maar ze zijn niet de enige die fakkels afsteken. De tifosi in Monza staken ook veel fakkels af.

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft eigenlijk niet zoveel problemen met het afsteken van de fakkels. De Monegaskische coureur was er duidelijk over op de persconferentie voor de top drie: "Ik denk dat niemand van het boegeroep houdt, dat moet stoppen. Ik denk dat de fakkels oké zijn wanneer ze bijvoorbeeld worden gebruikt tijdens de formatierondje of als we op weg zijn naar de grid. Soms is het tijdens de race een beetje verwarrend voor ons. Na de finish waren er een paar maar dat is geen afleiding."