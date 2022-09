Binotto legt fluitconcert uit: "Boegeroep was gericht op de FIA"

De slotfase van de Italiaanse Grand Prix eindigde in een pijnlijke anticlimax. De Safety Car kwam de baan op en veel coureurs maakten gebruik van de situatie. Meerdere coureurs wisselden naar de zachte banden voor een paar laatste spannende rondjes. Die spannende rondjes kwamen er echter niet van en de race finishte achter de SC. De aanwezige fans joelden de wedstrijdleiding uit.

De fans leken hun frustratie ook te richten op racewinnaar Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur versloeg de concurrentie van thuisfavoriet Ferrari. Ferrari-coureur Charles Leclerc had in de slotfase graag een aanval ingezet. Dat kwam er dus niet van en de zege ging dus naar Verstappen. Tijdens zijn podiuminterview werd hij uitgefloten door de aanwezige tifosi. Het leidde tot veel onbegrip.

Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto floten de fans echter niet voor Verstappen. De teambaas maakte na afloop tegenover de internationale media duidelijk dat de vork toch echt anders in de steel stak: "Boegeroep naar een coureur is nooit fijn, al helemaal niet naar Max. Hij was vandaag de snelste en verdiende de zege. Ik denk wel dat het boegeroep van de tifosi gericht was op de FIA. De reden hiervan was dat iedereen van mening is dat de SC eerder naar binnen kon komen voor een show in de laatste paar rondjes."