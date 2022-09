Red Bull heerst ook in de Italiaanse pitlane

Max Verstappen bezorgde Red Bull Racing gisteren de zoveelste zege van het seizoen. De Oostenrijkse renstal was wederom zeer sterk en dat waren ze niet alleen op de baan. Ook in de pitlane heerste Red Bull weer als vanouds, Ferrari lijkt zich te hebben herpakt op dit gebied.

Red Bull was in Monza de snelste bij de bandenwissel. De banden van Sergio Perez werden binnen 2,10 seconden gewisseld en daarmee was Red Bull ruim sneller dan de concurrentie. Ferrari nam sportieve wraak na een aantal tactische blunders. De banden van Charles Leclerc werden binnen 2,21 seconden gewisseld. Ferrari maakte de top drie ook af met de bandenwissel van Carlos Sainz. De Spanjaard kreeg binnen 2,39 seconden de beschikking over nieuw rubber.

