Marko begrijpt joelende fans: "Ze waren niet blij met de wedstrijdleiding, terecht"

Max Verstappen schreef de Italiaanse Grand Prix gisteren op een vrij makkelijk manier op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest de race starten vanaf de zevende plaats. Binnen een paar rondjes reed hij echter al in de top drie en greep hij de koppositie na de pitstops. Teamadviseur Helmut Marko denkt dat Verstappen onder alle omstandigheden had ook had gewonnen.

De slotfase van de Grand Prix op het circuit van Monza werd namelijk ontsierd door een langdurige Safety Car-fase. De SC werd veroorzaakt door de stilgevallen Daniel Ricciardo. Aangezien zijn McLaren vast stond in de versnelling konden de marshalls de wagen niet zo makkelijk verwijderen. Tot ergernis van het aanwezige publiek, de teams en de coureurs eindigde de race ook onder de Safety Car.

Joelende fans

Na afloop liet de aanwezige tifosi weten dat ze niet bepaald tevreden waren met het resultaat. In plaats van hun Ferrari-held Charles Leclerc was de zege immers naar Verstappen gegaan. Volgens Red Bull-adviseur floten ze echter niet voor Verstappen. Marko sprak zich uit bij ORF: "De joelende fans hebben zich eerlijk gedragen. Ze joelden omdat ze niet blij waren met de wedstrijdleiding, dat is terecht. Ik denk dat de regels opnieuw bekeken moeten worden en dat het veld sneller los moet kunnen. De regel dat de gelapte auto's er tussenuit moeten helpt niet."

Spannend

Marko denkt dat het geen verschil had gemaakt als de achterblijvers er niet tussenuit waren gehaald. De finish onder de gele vlag was voor niemand bevredigend. Marko denkt dat Verstappen in elke andere situatie alsnog had gewonnen: "Of er nu iemand tussen rijdt of niet, we zouden sowieso een spannend slot hebben gehad. Dat gold natuurlijk niet voor ons en omdat Max aan de leiding lag. Max inhalen in de laatste ronde is zeker niet makkelijk."