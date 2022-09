Leclerc verwachtte herstart: "Had het idee dat de baan veilig was"

Charles Leclerc hoopte vandaag op een zege voor het thuispubliek van zijn team Ferrari. De Monegask begon de race vanaf de pole position en behield de leiding bij de start. Na de pitstops was het echter Max Verstappen die aan de leiding van de race reed, door de late Safety Car kon Leclerc geen aanval meer inzetten.

De Monegask begon goed aan de race en had het zeker in zich om de Grand Prix op Monza op zijn naam te schrijven. Leclercs team Ferrari probeerde Verstappen onder druk te zetten door de Monegask op de zachte banden te zetten. Tijdens de late Safety Car kreeg Leclerc wederom een setje softs tot zijn beschikking. Een herstart bleef echter uit omdat de wedstrijdleiding besloot om de race te finishen onder de gele vlag.

Virtual Safety Car

Leclerc baalde na afloop van de Safety Car en de eerdere Virtual Safety Car. De Monegask sprak zich na afloop met een tevreden glimlachje met Sky Sports: "Ik denk dat de pace over het algemeen niet zo slecht was. We hadden alleen pech dat de VSC eindigde toen wij in de pitlane waren bij onze eerste stop. We waren blij dat we het niet moeilijker voor ons zelf maakten door te stoppen onder de VSC. Jammer genoeg konden we niet volledig profiteren."

Herstart

Leclerc sluit zich aan bij de kritiek op de wedstrijdleiding. De Monegask wilde de race ook niet finishen onder de Safety Car en zag een kans op de zege door zijn vingers glippen: "Ik had in de laatste paar rondjes het idee dat de baan veilig was en ik verwachtte dan ook een restart. Misschien vonden er dingen plaats in de achtergrond die ik niet door had waardoor we niet konden starten."