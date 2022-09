Verstappen baalt van Safety Car-finish: "Maar het was een goede dag"

Max Verstappen liet ook in Monza weer zien dat hij in een perfecte vorm verkeerd. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur vocht zich wederom zeer simpel naar voren en had de zege al snel in het zicht. Verstappen ging er dan ook met de overwinning vandoor en mocht voor het eerst in zijn loopbaan het podium in Monza betreden.

Verstappen was al heel erg snel in de podiumposities te vinden in Monza. De Nederlander vocht zich naar voren en moest alleen nog maar de strijd aangaan met Charles Leclerc. In de slotfase werd het nog eventjes spannend door de Safety Car-fase. Verstappen wisselde naar nieuwe banden en zag daarna dat de Safety Car niet meer verdween.

Restart

Ondanks het onplezierige einde van de race ging de zege dus wel naar Verstappen. De Nederlander was er niet minder blij mee en sprak zich uit bij interviewer van dienst Martin Brundle: "We hadden een goede race. We waren op elke compound het snelste. We hadden een snelle auto en de bandendegradatie zat ons mee. We controleerde de leiding maar toen kwam de Safety Car. Jammer genoeg kwam er geen restart maar het was een goede dag."

Goede start

Verstappen begon de race op de zevende plaats en maakte daarna al zeer snel, zeer veel terrein goed. De vreugde was dan ook groot bij Red Bull. Het Italiaanse publiek was niet bepaald te spreken over het einde van de race maar Verstappen ging stoïcijns verder: "De start was heel erg goed en ik kwam goed door de eerste chicane heen. Ik kon snel in mijn ritme komen en de tweede plek pakken."