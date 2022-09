Verstappen maakt zich niet druk: "Als je snelheid hebt kom je wel naar voren"

Max Verstappen noteerde vandaag in de Italiaanse kwalificatie op het circuit van Monza de tweede tijd. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest Charles Leclerc voorlaten in de strijd om de snelste tijd. Verstappen start door zijn motorstraf morgen niet vanaf de eerste startrij, toch verwacht men wel dat hij de race kan gaan winnen.

Verstappen was zeer competitief in de kwalificatie op het iconische circuit van Monza. De Red Bull-coureur kon de degens kruisen met Leclerc maar de Monegask was nipt sneller. Leclerc liet met zijn pole het Italiaanse publiek juichen, De tifosi hopen op een thuiszege van Ferrari maar Verstappen wil daar zeer graag een stokje voor gaan steken.

Leclerc

Na afloop van de kwalificatie besprak de Nederlander het verschil tussen hem en Leclerc. Verstappen zag dat het rondje van Leclerc zeker niet slecht was, hij was echter niet onder de indruk. Tegenover de internationale media was hij duidelijk: "Het rondje kwam helemaal goed uit. Hij had weinig brandstof en de zachtste band. Dat moesten wij hier ook altijd doen in de afgelopen jaren. Daar kom je nog wel goed mee weg maar in de race is dat niet altijd het geval. Het wordt morgen ook wat warmer en hopelijk komt het dan meer naar ons."

Zat er meer in?

Verstappen had in de kwalificatie zeker de eerste tijd kunnen noteren. Door zijn motorstraf zou hij echter niet vanaf de eerste startplek mogen starten. Of een eerste tijd erin zat is voor Verstappen niet bepaald een relevant vraagstuk: "Je kan je natuurlijk afvragen of er meer in zat. Maar aan de andere kant maakt het toch niet zoveel uit met een gridstraf. Als je de snelheid hebt, dan kom je wel naar voren."